''Мають піти у відставку!'' Зеленському і Ко вказали на фатальну помилку в трагедії зі збитим Boeing

Кабінет міністрів мав заборонити літати над Іраном українським літакам ще за кілька днів до аварії Boeing-737. Після ж катастрофи всі відповідальні за це чиновники зобов'язані піти у відставку, а президенту Володимиру Зеленському варто вибачитися.

Таку думку в коментарі OBOZREVATEL висловила міжнародниця Юлія Осмоловська. За її словами, якби в уряді діяли більш професійно, то такої ситуації можна було уникнути.

"А що зробила українська влада, щоб ця трагедія не трапилася? Коли закривали простір США для своїх перевізників, наша Державіаслужба мала проаналізувати ризики, сказати про це міністру інфраструктури, прем'єр-міністру, а потім і ухвалити остаточне рішення. Цього не зробили, тож винних потрібно покарати всередині країни – чого не відбувається. І мене це насторожує", – вважає Осмоловська.

Експертка також сказала, що роботу відповідальних органів можна вважати халатністю. Після вбивства генерала Касема Сулеймані Іран прямо заявляв про погрози американським базам, що мало стати причиною повністю закрити авіапростір для літаків.

"Влада навмисно відходить від такого акценту, адже в цій сфері є багато проблем... Тут з нашого боку допущена щонайменше недбалість, щонайбільше – некомпетентність людей. Вони мають понести відповідальність, хоча в ЗМІ тема трохи затирається", – підкреслила Юлія Осмоловська й додала, що розслідування інциденту необхідно провести на найвищому рівні, за участю президента Володимира Зеленського.

Також міжнародниця звертає увагу на погану роботу української консульської служби, яка заздалегідь не попередила про небезпеку в регіоні. "Якби трагедія спіткала літак іншої країни, міністри б уже пішли у відставку.

Перше, що наш президент мусить зробити, – попросити вибачення в родин загиблих, адже він не забезпечив безпеку життя наших громадян. Цих акцентів у поведінці влади немає взагалі".

Місце авіакатастрофи

Варто згадати, що вже після трагедії 8 січня пресслужба "Украероруху" повідомила, що керівництво інших країн до цього часу не застерігало національних перевізників від польотів у цьому регіоні.

"Це підтверджує табло відправлення рейсів із аеропорту Тегерана до країн Європи, Близького Сходу, свідчить про виконання рейсів у нічний час таких авіакомпаній, як Lufthansa, Turkish Airlines, Austrian Airlines, Qatar, AtlasGlobal", – йдеться в повідомленні на офіційній сторінці служби.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Іран офіційно заявив, що український літак МАУ в Тегерані 8 січня був збитий випадково.

Президент Ірану Хасан Роухані сказав, що шкодує про трагедію з літаком МАУ і висловлює глибокі співчуття у зв'язку з катастрофою.

Водночас Росія стала на захист Ірану після аварії Boeing 737 МАУ. Заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков заявив, що для звинувачень Тегерана нібито немає ніяких підстав.

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