Частину Іспанії закрили на карантин через новий спалах коронавірусу.

В Іспанії повторно ввели карантин в автономній області Галісія, в провінції Луго через новий спалах коронавірусної інфекції.

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Напередодні карантин також був оголошений в окрузі міста Льєйда. Обмежувальні заходи вступили в силу з понеділка, 6 липня, повідомляє El Periodico.

"Громадяни, які не мають дозволу на проживання в провінції (Луго), яка буде закрита на карантин на п'ять днів через спалах коронавируса, повинні покинути цю територію сьогодні до півночі або залишатися в регіоні протягом п'яти наступних днів", – йдеться в повідомленні місцевої влади.

Відзначається, що в Галісії живуть близько 70 тисяч осіб.

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