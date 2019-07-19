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Будуть Меркель і Трамп: Путіна не запросили на важливий захід у Польщі

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Польща вирішила не запрошувати президента Росії Володимира Путіна на заходи, присвячені 80-й річниці початку Другої світової війни.

Про це повідомив віцепрем'єр Польщі Яцек Сасін, передає Polskie Radio. "Було б недоречно відзначати річницю збройної агресії проти Польщі за участю лідера, який сьогодні діє у такий спосіб щодо сусіда", – сказав він.

Зазначається, що серед впливових гостей чекають появу канцлера Німеччини Ангели Меркель і президента США Дональда Трампа.

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Володимир Путін

"Кореспондент"

Участь американського лідера ще не підтверджена, але "з високим ступенем упевненості можна сказати, що візит відбудеться". На запитання про присутність Меркель віцеспікер сказав: "Ми оптимісти в цьому питанні".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше журналіст Євген Кисельов писав, що Путін став ізгоєм через свою агресію.

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Тема
Друга світова війна
Особи
Володимир Путін Дональд Трамп Ангела Меркель
Місце
Польща
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Северг Олег
Северг Олег
О Боже ! Какой удар для него. Дай ему Бог сил пережить такое !
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Крым Андрей
Крым Андрей
А Трамп будет?
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CARGO 100
CARGO 100
Пшеки нашли повод, что бы их не забыли ... Порошенко уже там?
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