Міжнародний інститут стратегічних досліджень (IISS) назвав місто Севастополь в анексованому РФ Криму – "російською" територією.
Така інформація була опублікована в британському журналі Survival. Про це повідомило посольство України у Великобританії на офіційній сторінці в Twitter.
"Ми вкрай розчаровані останніми випуском журналу Survival, який видає Міжнародний інститут стратегічних досліджень, де Севастополь вказаний як частина Росії", – йдеться у пості.
Британський журнал віддав Крим Росії
eadaily.com
В українському дипломатичному відомстві нагадали, що Росія анексувала Крим у 2014 році і зажадали від інституту виправити помилку.
"Ми очікуємо від IISS видалення неправильного зображення і відображення правильної інформації", – додали у повідомленні.
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Пізніше редакція Survival і IISS – дослідний-аналітичний центр із питань військово-політичних конфліктів (штаб-квартира розташована в Лондоні) відреагували на вимогу посольства України. Зокрема, в онлайн-версії журналу виправили помилку і пообіцяли опублікувати спростування.
"Наступне друковане видання також буде містити правильну інформацію про те, що Севастополь – українське місто в Криму, який нині перебуває під окупацією Росії", – додали в українському дипвідомстві.
We're extremely disappointed with the latest number of @IISS_org 'Survival' journal @SurvivalEditors, where #Sevastopol is mentioned as🇷🇺territory. We remind that #Russia annexed #Crimea in 2014. We expect @IISS_org to remove the wrongfull image & display correct information pic.twitter.com/QQNALxkt4K- Ukraine's Emb. to UK (@UkrEmbLondon) 28 листопада 2019 р
We have just heard from @SurvivalEditors that in addition to correction in online text @IISS_org 'Survival' journal, their next print edition will also contain correct information that #Sevastopol is the Ukrainian city in #Crimea, which is currently under #Russian occupation— Ukraine's Emb. to UK (@UkrEmbLondon) 28 ноября 2019 г.
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