Британський журнал віддав Крим Росії

Міжнародний інститут стратегічних досліджень (IISS) назвав місто Севастополь в анексованому РФ Криму – "російською" територією.

Така інформація була опублікована в британському журналі Survival. Про це повідомило посольство України у Великобританії на офіційній сторінці в Twitter.

"Ми вкрай розчаровані останніми випуском журналу Survival, який видає Міжнародний інститут стратегічних досліджень, де Севастополь вказаний як частина Росії", – йдеться у пості.

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В українському дипломатичному відомстві нагадали, що Росія анексувала Крим у 2014 році і зажадали від інституту виправити помилку.

"Ми очікуємо від IISS видалення неправильного зображення і відображення правильної інформації", – додали у повідомленні.

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Пізніше редакція Survival і IISS – дослідний-аналітичний центр із питань військово-політичних конфліктів (штаб-квартира розташована в Лондоні) відреагували на вимогу посольства України. Зокрема, в онлайн-версії журналу виправили помилку і пообіцяли опублікувати спростування.

"Наступне друковане видання також буде містити правильну інформацію про те, що Севастополь – українське місто в Криму, який нині перебуває під окупацією Росії", – додали в українському дипвідомстві.

We have just heard from @SurvivalEditors that in addition to correction in online text @IISS_org 'Survival' journal, their next print edition will also contain correct information that #Sevastopol is the Ukrainian city in #Crimea, which is currently under #Russian occupation — Ukraine's Emb. to UK (@UkrEmbLondon) 28 ноября 2019 г.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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