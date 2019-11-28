Головна Новини
29 листопада • оновлено в 11:11
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Світ

Британський журнал віддав Крим Росії

2.3т
Читати матеріал російською

Міжнародний інститут стратегічних досліджень (IISS) назвав місто Севастополь в анексованому РФ Криму – "російською" територією.

Така інформація була опублікована в британському журналі Survival. Про це повідомило посольство України у Великобританії на офіційній сторінці в Twitter.

"Ми вкрай розчаровані останніми випуском журналу Survival, який видає Міжнародний інститут стратегічних досліджень, де Севастополь вказаний як частина Росії", – йдеться у пості.

Новини
"Грають на руку Росії": The New York Times знову потрапила в скандал із Кримом

Британський журнал віддав Крим Росії

Британський журнал віддав Крим Росії

eadaily.com

В українському дипломатичному відомстві нагадали, що Росія анексувала Крим у 2014 році і зажадали від інституту виправити помилку.

"Ми очікуємо від IISS видалення неправильного зображення і відображення правильної інформації", – додали у повідомленні.

Британський журнал віддав Крим Росії

Скиншот

Пізніше редакція Survival і IISS – дослідний-аналітичний центр із питань військово-політичних конфліктів (штаб-квартира розташована в Лондоні) відреагували на вимогу посольства України. Зокрема, в онлайн-версії журналу виправили помилку і пообіцяли опублікувати спростування.

"Наступне друковане видання також буде містити правильну інформацію про те, що Севастополь – українське місто в Криму, який нині перебуває під окупацією Росії", – додали в українському дипвідомстві.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Марта Рок
Теми
Анексія Криму Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
Тег
Новини Криму
Поділитися у Facebook
10
Коментарі
5
83
Смішно
4
Цікаво
2
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Лукьянов Сергей
Лукьянов Сергей
Что -то Европейцы в последнее время зачастили с Крымом . может они просто над какелами прикалываются . а что страна приколов . решили поддержать.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Русинов Алексей
Русинов Алексей
Даже когда Севастополь был в составе Украины, на памятнике в честь основания Севастополя было написано - "Севастополь- морская крепость юга РОССИИ"!
Показать комментарий полностью
Ответить
5
0
Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
Подарите редакции глобус Дуркаины с украинскими: Крымом, Крайним Севером и Владивостоком.
Показать комментарий полностью
Ответить
7
0

Новини світу

Топпублікації

Топблоги