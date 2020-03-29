Британія звинуватила Китай у брехні про коронавірус: назрів міжнародний скандал

Міністри уряду Великобританії вимагають перегляду відносин з Китаєм на тлі нібито розповсюджуваній офіційним Пекіном дезінформації про пандемію коронавірусу COVID-19.

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Як пише Daily Mail, наукові консультанти попередили британського прем'єр-міністра Бориса Джонсона, що статистика Китаю про кількість випадків зараження коронавірусом може бути занижена в 15-40 разів.

Борис Джонсон і Сі Цзіньпін Getty Images

У свою чергу, посол США у Великобританії Вуді Джонсон заявив, що замовчування Пекіном інформації про новий коронавірус призвело до того, що світ зіткнувся з глобальною загрозою.

Видання відзначає, що Китай також сприяв браку засобів індивідуального захисту (ЗІЗ), які вкрай необхідні британським лікарям. Пекін заблокував величезну кількість ЗІЗ, вироблених на заводах по всій країні і призначених для експорту.

У зв'язку з цим в уряді Британії піддали критиці рішення Джонсона дозволити китайській компанії Huawei брати участь у будівництві мереж 5G в країні.

"Ми дозволяємо таким компаніям, як Huawei, не тільки впливати на нашу економіку, а й бути важливою частиною нашої інфраструктури", – заявив високопоставлений чиновник.

Крім того, посилюється тиск на британську владу, щоб вона спонукала Китай реформувати своє законодавство в частині захисту тварин.

"Ми завжди знали, що їхні ринки дикої природи – це рецепт пандемії. Китай повинен негайно їх закрити. Якщо вони цього не зроблять, то по праву стануть державою-ізгоєм", – підкреслив один з міністрів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 27 березня у Бориса Джонсона виявили коронавірус.

За останні 10 днів до цього британський прем'єр був у тісному контакті з десятками політиків і керівників охорони здоров'я країни.

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