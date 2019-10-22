Дав 3 дні: Джонсон ухвалив жорстке рішення щодо Brexit

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що зніме з розгляду законопроєкт про вихід країни з ЄС, якщо члени парламенту протягом 3 днів не підтримають запропонований урядом план дій.
У цьому разі він пообіцяв внести пропозицію про загальні вибори. Заява пролунала під час дебатів у парламенті у вівторок, 22 жовтня, передає CNN.
"Я нізащо не дозволю цьому тягнутися місяцями. Якщо парламент відмовиться дати Brexit здійснитися і вчинить по-своєму, відклавши все до січня, за жодних обставин уряд не буде з цим продовжувати. З великим жалем доведеться зняти законопроєкт із розгляду, і нам доведеться проводити загальні вибори", – сказав Джонсон.
Джонсон ухвалив жорстке рішення щодо Brexit
Нагадаємо, 19 жовтня британська палата громад проголосувала за нове відтермінування Brexit до того часу, коли будуть ухвалені всі законопроєкти, необхідні для виходу Британії з ЄС.
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20 жовтня Джонсон відправив до Брюсселя листа із проханням про відтермінування Brexit, проте не підписав його. Послання супроводжувалося другим листом, уже підписаним Джонсоном. У ньому британський прем'єр вказав, що вважає відтермінування виходу з ЄС помилкою.
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