Головна Новини
22 жовтня • оновлено в 17:49
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Світ

Дав 3 дні: Джонсон ухвалив жорстке рішення щодо Brexit

591 Читати матеріал російською

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що зніме з розгляду законопроєкт про вихід країни з ЄС, якщо члени парламенту протягом 3 днів не підтримають запропонований урядом план дій.

У цьому разі він пообіцяв внести пропозицію про загальні вибори. Заява пролунала під час дебатів у парламенті у вівторок, 22 жовтня, передає CNN.

"Я нізащо не дозволю цьому тягнутися місяцями. Якщо парламент відмовиться дати Brexit здійснитися і вчинить по-своєму, відклавши все до січня, за жодних обставин уряд не буде з цим продовжувати. З великим жалем доведеться зняти законопроєкт із розгляду, і нам доведеться проводити загальні вибори", – сказав Джонсон.

Новини
Джонсон незаконно зупинив роботу парламенту: Верховний суд скасував рішення

Джонсон ухвалив жорстке рішення щодо Brexit

Джонсон ухвалив жорстке рішення щодо Brexit

Нагадаємо, 19 жовтня британська палата громад проголосувала за нове відтермінування Brexit до того часу, коли будуть ухвалені всі законопроєкти, необхідні для виходу Британії з ЄС.

У Лондоні влаштували масштабні мітинги.

20 жовтня Джонсон відправив до Брюсселя листа із проханням про відтермінування Brexit, проте не підписав його. Послання супроводжувалося другим листом, уже підписаним Джонсоном. У ньому британський прем'єр вказав, що вважає відтермінування виходу з ЄС помилкою.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Brexit" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Brexit
Особа
Борис Джонсон
Місце
Великобританія
Тег
Європейський Союз
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
3
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки

ads pixel