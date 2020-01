Великобританія вийде з ЄС: королева прийняла остаточне рішення щодо Brexit

Закон про Brexit, тобто вихід Великобританії з Європейського Союзу, в четвер, 23 січня, був схвалений королевою Єлизаветою II.

Про це на сторінці у Twitter поінформував профільний департамент уряду країни. "Ми залишаємо ЄС у наступну п'ятницю [31 січня]", – сказано в повідомленні.

Законопроєкт про вихід Великобританії з Євросоюзу в середу, 22 січня, пройшов усі етапи затвердження в парламенті. Раніше, 9 січня, за документ проголосувала Палата громад.

Додамо, в червні 2016 року у референдумі 52% громадян країни висловилися за вихід країни з ЄС, 48% виступили проти.

