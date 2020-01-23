Головна Новини
23 січня • оновлено в 19:54
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Світ

Великобританія вийде з ЄС: королева прийняла остаточне рішення щодо Brexit

1.6т
Читати матеріал російською

Закон про Brexit, тобто вихід Великобританії з Європейського Союзу, в четвер, 23 січня, був схвалений королевою Єлизаветою II.

Про це на сторінці у Twitter поінформував профільний департамент уряду країни. "Ми залишаємо ЄС у наступну п'ятницю [31 січня]", – сказано в повідомленні.

Законопроєкт про вихід Великобританії з Євросоюзу в середу, 22 січня, пройшов усі етапи затвердження в парламенті. Раніше, 9 січня, за документ проголосувала Палата громад.

Новини
"Одна країна exit, Україна – enter?" Зеленський закликав ЄС замінити Британію

Королева схвалила закон про Brexit

Королева схвалила закон про Brexit

ua.news

Додамо, в червні 2016 року у референдумі 52% громадян країни висловилися за вихід країни з ЄС, 48% виступили проти.

Що ще потрібно зробити владі:

  • Тепер ця угода повинна пройти ратифікацію в Європейському парламенті: як очікується, розгляд може відбутися 29 січня.

  • Потім Великобританія та ЄС будуть укласти торговельну угоду в перехідний період після Brexit, який триватиме до кінця 2020 року.

Як писав OBOZREVATEL, раніше посол України в Лондоні Наталія Галібаренко заявила, що після виходу Великобританії з Європейського Союзу Україні доведеться по-новому вести переговори зі Сполученим Королівством про продовження безвізового режиму.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Brexit" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Богдана Васильченко
Тема
Brexit
Особа
Єлизавета II
Місце
Великобританія
Теги
політика Європейський Союз
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
0
10
Смішно
6
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
ефимов владимир
ефимов владимир
Для укропии место освобдили.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини світу

Топпублікації

Топблоги