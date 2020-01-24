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24 січня • оновлено в 21:47
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"Відкрили нову главу в історії!" Джонсон підписав угоду про вихід Великобританії з ЄС

1.1т
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Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон у п'ятницю, 24 січня, підписав закон про Brexit.

Вихід країни з Євросоюзу призначений на 31 січня. Про це прем'єр повідомив на своїй сторінці в Twitter.

"Це відкриває нову главу в нашій національній історії", – написав Джонсон.

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Борис Джонсон підписав закон про Brexit

Борис Джонсон підписав закон про Brexit

Колаж

Додамо, Європарламент збереться для обговорення угоди та ратифікації 29 січня.

"Підписання угоди – приголомшливий момент, коли, нарешті, виконується результат референдуму 2016 року і закінчуються тривалі роки суперечок і розбіжностей.

Нарешті ми можемо рухати вперед нашу країну, з урядом, зосередженим на забезпеченні кращих соціальних служб, великих можливостей і розкритті потенціалу кожного куточка нашого чудового Сполученого Королівства, і одночасно будуючи міцні нові відносини з ЄС, засновані на дружбі та рівності", – заявив прем'єр під час церемонії підписання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні угоду про Brexit підписали глава Європейської Ради Шарль Мішель і президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен.

Королева Єлизавета II схвалила документ 23 січня. 22 січня законопроєкт пройшов усі етапи затвердження в парламенті.

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Автор
Богдана Васильченко
Тема
Brexit
Особа
Борис Джонсон
Місце
Великобританія
Теги
політика Європейський Союз
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Bruse Colin
Bruse Colin
А шо так путинисты не кидаются гов ном ни за ни против - видать нападать на страну где имеют вид на жительство вся госд ура и правительство и олигархи и припез дыши соловьи с су кабеевыми нет резона
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Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
теперь мы можем заходить в Европу! а чо, глино месы кац апыч, м оня и да вид у нас уже есть!
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Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
Артеллерист Моня, девочка! да ты у нас оказывается Arschloch!!!
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Петренко Амадеус, дурилка ты нищая)))я гражданин Германии и живу в Германии уже 12 лет))))))
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Михаил Устинов
Михаил Устинов
А сколько лопоухим сса*и в уши про то что брекзит Путин организовал...
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Михаил Устинов
Михаил Устинов
Bruse Colin, ну типа ты согласен что вас за лохов держат?
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Bruse Colin
Bruse Colin
Михаил Устинов, Путька в принципе мудак и козел так что брезкит тут не причем
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