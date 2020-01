"Відкрили нову главу в історії!" Джонсон підписав угоду про вихід Великобританії з ЄС

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон у п'ятницю, 24 січня, підписав закон про Brexit.

Вихід країни з Євросоюзу призначений на 31 січня. Про це прем'єр повідомив на своїй сторінці в Twitter.

"Це відкриває нову главу в нашій національній історії", – написав Джонсон.

Додамо, Європарламент збереться для обговорення угоди та ратифікації 29 січня.

"Підписання угоди – приголомшливий момент, коли, нарешті, виконується результат референдуму 2016 року і закінчуються тривалі роки суперечок і розбіжностей.

Нарешті ми можемо рухати вперед нашу країну, з урядом, зосередженим на забезпеченні кращих соціальних служб, великих можливостей і розкритті потенціалу кожного куточка нашого чудового Сполученого Королівства, і одночасно будуючи міцні нові відносини з ЄС, засновані на дружбі та рівності", – заявив прем'єр під час церемонії підписання.

Today I have signed the Withdrawal Agreement for the UK to leave the EU on January 31st, honouring the democratic mandate of the British people.



This signature heralds a new chapter in our nation's history. pic.twitter.com/IaGTeeL2is