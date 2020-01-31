"Настає світанок!" Британія влаштувала яскраві святкування виходу з ЄС: фото і відео

У Великобританії в п'ятницю, 31 січня, влаштували гучні святкування виходу країни з Європейського союзу.

Як пише газета The Guardian, прем'єр-міністр Борис Джонсон запланував вечірку для членів кабінету міністрів та інших високопоставлених чиновників в своїй резиденції на Даунінг-стріт (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Очікується, що за годину до офіційного виходу Великобританії з ЄС (набере чинності о 01:00 1 лютого по Києву) Джонсон виступить зі зверненням до британських підданих. Даунінг-стріт вже поширив витримки із заяви прем'єра. "Це момент, в який настає світанок, а завіса піднімається, щоб ознаменувати новий акт", – збирається проголосити Джонсон.

Будівлю на Даунінг-стріт підсвітять у кольори британського прапора, а на фасаді буде проєкція годинника, який відбиватиме час до Brexit. Червоними і синіми вогнями висвітлять і будівля Мінфіну, Мін'юсту, Міноборони Великобританії, а також управління її величності із податків і митних зборів.

Британія святкує Brexit

Британія святкує Brexit

Британія святкує Brexit

Британія святкує Brexit

Британія святкує Brexit

Британія святкує Brexit

Британія святкує Brexit

Британія святкує Brexit

У мережі також показали, як святкують звичайні піддані на вулицях Лондона: з танцями і веселими плакатами. З'явилося також веселе відео "відходу Британії" під звуки волинки.

Британія святкує Brexit

Британія святкує Brexit

Британія святкує Brexit

Британія святкує Brexit

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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