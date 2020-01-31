"Настає світанок!" Британія влаштувала яскраві святкування виходу з ЄС: фото і відео

У Великобританії в п'ятницю, 31 січня, влаштували гучні святкування виходу країни з Європейського союзу.
Як пише газета The Guardian, прем'єр-міністр Борис Джонсон запланував вечірку для членів кабінету міністрів та інших високопоставлених чиновників в своїй резиденції на Даунінг-стріт (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).
Очікується, що за годину до офіційного виходу Великобританії з ЄС (набере чинності о 01:00 1 лютого по Києву) Джонсон виступить зі зверненням до британських підданих. Даунінг-стріт вже поширив витримки із заяви прем'єра. "Це момент, в який настає світанок, а завіса піднімається, щоб ознаменувати новий акт", – збирається проголосити Джонсон.
Будівлю на Даунінг-стріт підсвітять у кольори британського прапора, а на фасаді буде проєкція годинника, який відбиватиме час до Brexit. Червоними і синіми вогнями висвітлять і будівля Мінфіну, Мін'юсту, Міноборони Великобританії, а також управління її величності із податків і митних зборів.
Британія святкує Brexit
Британія святкує Brexit
Британія святкує Brexit
Британія святкує Brexit
Британія святкує Brexit
Британія святкує Brexit
Британія святкує Brexit
Британія святкує Brexit
У мережі також показали, як святкують звичайні піддані на вулицях Лондона: з танцями і веселими плакатами. З'явилося також веселе відео "відходу Британії" під звуки волинки.
Британія святкує Brexit
Британія святкує Brexit
Британія святкує Brexit
Британія святкує Brexit
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У червні 2016 року більшість жителів Великобританії проголосували за вихід королівства з Європейського Союзу.
Країни-члени ЄС схвалили проєкт договору про Brexit, який регламентує ключові моменти виходу Сполученого Королівства зі складу ЄС.
На думку експертів, вихід Великобританії зі складу Європейського Союзу може стати причиною повного розвалу ЄС, адже таким чином англійці покажуть приклад іншим країнам.
Прем'єр Великобританії Борис Джонсон створив військовий кабінет для активізації підготовки до виходу країни з Євросоюзу без угоди. Політик був готовий на Brexit будь-якими необхідними засобами до 31 жовтня.
18 вересня Європарламент підтримав документ про "упорядкований Brexit", а 17 жовтня ЄС і Лондон уклали нову угоду щодо Brexit, яка "повертає контроль" Сполученому Королівству.
28 жовтня лідери країн Євросоюзу погодилися на прохання Великобританії про перенесення крайнього терміну для Brexit.
29 січня угоду про Brexit схвалив Європарламент: за ухвалення документа проголосував 621 депутат, проти – 49.
30 січня Рада Європейського союзу офіційно затвердила рішення про вихід Великобританії зі складу ЄС з укладенням відповідної угоди.
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