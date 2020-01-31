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31 січня • оновлено в 19:40
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"Настає світанок!" Британія влаштувала яскраві святкування виходу з ЄС: фото і відео

1.4т
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У Великобританії в п'ятницю, 31 січня, влаштували гучні святкування виходу країни з Європейського союзу.

Як пише газета The Guardian, прем'єр-міністр Борис Джонсон запланував вечірку для членів кабінету міністрів та інших високопоставлених чиновників в своїй резиденції на Даунінг-стріт (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Очікується, що за годину до офіційного виходу Великобританії з ЄС (набере чинності о 01:00 1 лютого по Києву) Джонсон виступить зі зверненням до британських підданих. Даунінг-стріт вже поширив витримки із заяви прем'єра. "Це момент, в який настає світанок, а завіса піднімається, щоб ознаменувати новий акт", – збирається проголосити Джонсон.

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"Настає світанок!" Британія влаштувала яскраві святкування виходу з ЄС: фото і відео

Будівлю на Даунінг-стріт підсвітять у кольори британського прапора, а на фасаді буде проєкція годинника, який відбиватиме час до Brexit. Червоними і синіми вогнями висвітлять і будівля Мінфіну, Мін'юсту, Міноборони Великобританії, а також управління її величності із податків і митних зборів.

Британія святкує Brexit

Британія святкує Brexit

Британія святкує Brexit

Британія святкує Brexit

Британія святкує Brexit

Британія святкує Brexit

Британія святкує Brexit

Британія святкує Brexit

Британія святкує Brexit

Британія святкує Brexit

Британія святкує Brexit

Британія святкує Brexit

Британія святкує Brexit

Британія святкує Brexit

Британія святкує Brexit

Британія святкує Brexit

У мережі також показали, як святкують звичайні піддані на вулицях Лондона: з танцями і веселими плакатами. З'явилося також веселе відео "відходу Британії" під звуки волинки.

Британія святкує Brexit

Британія святкує Brexit

Британія святкує Brexit

Британія святкує Brexit

Британія святкує Brexit

Британія святкує Brexit

Британія святкує Brexit

Британія святкує Brexit

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Brexit
Особа
Борис Джонсон
Місце
Великобританія
Тег
Європейський Союз
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Лoxлам не понять, как можно радоваться, сбежав оттуда, куда они так безнадежно мечтают пролезть
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Воробей Андрей
Воробей Андрей
Вы посмотрите, как они радуются освобождению из еэсовской тюрьмы народов! А Украина туда рвётся, будто там мёдом намазано.
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