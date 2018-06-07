Bloomberg: Бориспіль увійшов у 10-ку найгірших аеропортів світу

Міжнародний аеропорт "Бориспіль" увійшов до десятки найгірших миру.

За даними Bloomberg із посиланням на щорічне дослідження компанії AirHelp, в першу п'ятірку з десяти найгірших аеропортів увійшли нідерландський "Ейндховена", французький "Бордо", Единбурзький аеропорт Великій Британії.

П'ятірку замикають Манчестерський, Стокгольма - Бромма, Орлі, (Париж), французький - Ліон-Сент-Екзюпері і лондонський Станстед.

У свою чергу, кращими аеропортами виявилися Хамад (Доха), Афін, в Токіо - Ханеда, Кельн-Бонн і сінгапурський Чангі.

Більшість з них втратили свої позиції в рейтингу в зв'язку з високою конкуренцією. Відповідний список складено на показниках своєчасної продуктивності, якості обслуговування, а також оцінки обробки скарг клієнтів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, як "Бориспіль" розширюють зону трансферних рейсів.