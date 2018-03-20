Більш небезпечно: в переконливій перемозі Путіна знайшли позитив

Істотний результат кандидата в президенти Росії від КПРФ Павла Грудінін свідчив би про більш небезпечні тенденції в російському суспільстві, ніж скромні показники опозиційного кандидата Ксенії Собчак.

Таку думку в ефірі ObozTV висловила експерт-міжнародник Юлія Осмоловська.

"Хочу нагадати, що персона, яка прийшла другою і набрала 12%, ще місяць тому російські експерти були більш схвильовані зростанням його рейтингів, і прогнозували, що його результат може бути близько 20-25%. Ось якби така ситуація сталася, то це було б більш тривожним симптомом для РФ. А 1,5% Ксенії Собчак, це в межах статистичної похибки", - зазначила вона.

При цьому навіть участь у виборах більш популярного в опозиційних колах Олексія Навального навряд чи істотно змінила загальний розклад виборчих уподобань.

"Ми можемо тільки гадати, що було б, якщо Навальний безпосередньо брав участь у виборах. Але я не впевнена, що він набрав би значний відсоток голосів. Настільки, щоб дозволяло стверджувати, що в Росії є справжня опозиція, що він реальний кандидат, оскаржувати результати виборів", - підкреслила експерт.

Також вона зазначила, що голосування в Криму має тільки принципово політичне значення.

"У масштабах країни голосування в Криму має обмежений вплив. Ми знаємо, що РФ надсилала запрошення приїжджати не тільки в Криму, але і в інші території для різних спостерігачів. Значна кількість таких спостерігачів відмовлялися від таких візитів. Але якщо подивитися, як коментують результати виборів міжнародні коментатори, які знаходяться в Москві, то вони визнають порушення, але це не вплине на результат в цілому", - констатувала міжнародник.

Як повідомляв "Обозреватель", після обробки 99,75% голосів Павло Грудінін набрав 11,8% голосів, тоді як Володимир Путін лідирує з показником 76,66%.