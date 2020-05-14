Бельгія зважилася вийти з карантину: відкриють школи та музеї

У Бельгії з 18 травня розпочнеться друга фраза виходу з карантину у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Як повідомляє CNN із посиланням на заяву прем'єр-міністерки країни Софі Вільмес, буде частково відновлено роботу шкіл для початкових і середніх класів, також відкриються музеї.

З 18 травня в Бельгії почнеться друга фраза виходу з карантину

"Ми вирішили, що 18 травня музеї та культурні об'єкти, такі як історичні будівлі, зможуть знову відчинити свої двері, якщо вони встановлять онлайн або телефонну систему купівлі квитків і якщо вони вживатимуть необхідних заходів, щоб уникнути натовпу всередині", – заявила Вільмес.

Інші послуги, такі як перукарні або косметологічні кабінети, також зможуть відкритися за умови обов'язкового використання масок для клієнтів і персоналу.

Крім того, місцева влада зможе відкрити ринки, але максимум на 50 торговельних пунктів.

Спортивні заходи в країні будуть заборонені ще до 11 липня, також залишаться закритими ресторани.

Станом на 14 травня в Бельгії зафіксовано 54 288 випадків коронавірусу, з них 8903 особи загинули.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Швеції понад 3 тис. померлих від коронавірусу. Щоправда, в країні, де не вводили жорсткий карантин, паніки через таку статистику теж немає.

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