Армія США йде з Сирії: в Пентагоні зробили заяву

Сполучені Штати Америки готуються вивести з території Сирії свої війська. Це рішення пов'язане з початком турецької військової операції проти курдів.

Про це в інтерв'ю телеканалу CBS заявив міністр оборони США Марк Еспер. За його словами, поточна обстановка в регіоні є "неспроможною" для збройних сил Америки.

Міністр оборони США Марк Еспер Time

"За останні 24 години ми дізналися, що турки, ймовірно, мають намір продовжити свою атаку на південь далі ніж планувалося спочатку, і на захід", – уточнив Еспер. Він також додав, що 12 жовтня президент Трамп доручив американському контингенту почати "запланований відхід".

Крім того, за словами американського міністра оборони, США стало відомо, що Сирійські демократичні сили (СДС) збираються укласти союз з іншими сирійськими угрупованнями і Російською Федерацією для того щоб провести контратаки проти турецької армії. Це стало ще однією причиною для того, щоб ініціювати виведення військ США з північної Сирії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в середу, 9 жовтня, Туреччина офіційно розпочала військову операцію "Джерело світу" на території Сирії. Головним завданням турецьких військ є боротьба з терористичним " Ісламським державою " і курдськими формуваннями в районі південного кордону.

Незабаром після цього президент США Дональд Трамп пригрозив Туреччині повним знищенням економіки, якщо та здійснить будь-які "позарамкові" дії.

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