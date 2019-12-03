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Випуск OBOZ NEWS о 11:00 3 грудня 2019 року

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На Донбасі минулої доби російські збройні формування п*ять разів порушили режим припинення вогню. Втрат серед українських військових немає

Тринадцятьох військовиків, поранених на Донбасі, напередодні транспортували з Харкова у Львів. Перевозили спецбортом.

Суд сьогодні обиратиме запобіжний захід двом чоловікам, яких підозрюють у замаху на Вячеслава Соболєва- бізнесмена і депутата Київської облради.

У Дніпрі вночі з 10 го поверху випала літня жінка.

Пожежа на трасі Київ - Чоп. Фура загорілася під час руху в Закарпатській області

Жителі Австралії незадоволені тим, як влада реагує на лісові пожежі, що тривають в країні з жовтня.

На півдні Франції- повінь.

Вже відомо про шестеро загиблих та двох потерпілих.

Погіршення погоди обіцяють синоптики в Україні.

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