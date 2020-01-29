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29 января • обновлено в 18:58
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Увеличение полномочий МВД: народный депутат объяснил последствия

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Народный депутат от партии "ГОЛОС" Андрей Осадчук в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущего "Итогов" Вадима Колодийчука.

Он прокомментировал возможное увеличение полномочий министра МВД.

"В первом чтении это проголосовали. Если посмотреть на то, что произошло за последние 4 месяца, то мы являемся свидетелями борьбы за расширение полномочий для всех. Это не только о том, что министерство Авакова хочет увеличения полномочий. Все хотят увеличения полномочий. Та же история о ГБР это подтверждает. Здесь надо всем очень внимательно следить за ситуацией в стране, чтобы мы не упустили момента скатывания в режим полицейского государства", - заявил Осадчук.

Он также прокомментировал, будут ли дети в школах обязательно изучать правила дорожного движения и какие наказания могут быть за отсутствие светоотражающих элементов на одежде школьников.

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