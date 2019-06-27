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Масштабный пожар в Киеве: появились новые данные о загрязнении воздуха

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В Киеве в районе крупного пожара на Борщаговке 27 июня показатели загрязнения воздуха вернулись в пределы нормы.

Об этом сообщил начальник главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан.

"В 9 утра мы провели исследование, в шести точках было превышение нормы в полтора-два раза. На данное время воздух отвечает стандартам. Нет превышения граничной концентрации с завершением всех противопожарных мероприятий. Но вчера действительно было превышение предельно допустимых концентраций, потому была дана рекомендация жителям трех районов не пребывать на улице", – отметил он.

По словам чиновника, из-за загрязнения воздуха в группе риска находились дети, пожилые люди, беременные, а также люди с хроническими заболеваниями.

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