Военный эксперт назвал большую проблему Минских соглашений

Военный эксперт назвал большую проблему Минских соглашений63Читать материал на украинском
Военный эксперт Олег Стариков считает ключевой проблемой Минских соглашений отсутствие контроля за их выполнением.
"Была большая проблема, когда президент Порошенко подписывал "Минск-2" после дебальцевских событий. Дело в том, что те 13 пунктов, которые были подписаны, не включали систему контроля за выполнением", – отметил он.
Стариков напомнил, что президент Франции Эммануэль Макрон по итогам переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским "четко сказал – я соберу нормандский формат только тогда, когда будет ясно, как мы будем контролировать выполнение сторонами – Украиной и РФ".
По его словам, за пять лет предложения, которые выносились как украинской стороной, так и стороной РФ, которая представляла "Л/ДНР", были неприемлемы обеим сторонам.
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