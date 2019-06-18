Военный эксперт назвал большую проблему Минских соглашений

Военный эксперт Олег Стариков считает ключевой проблемой Минских соглашений отсутствие контроля за их выполнением.

"Была большая проблема, когда президент Порошенко подписывал "Минск-2" после дебальцевских событий. Дело в том, что те 13 пунктов, которые были подписаны, не включали систему контроля за выполнением", – отметил он.

Стариков напомнил, что президент Франции Эммануэль Макрон по итогам переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским "четко сказал – я соберу нормандский формат только тогда, когда будет ясно, как мы будем контролировать выполнение сторонами – Украиной и РФ".

По его словам, за пять лет предложения, которые выносились как украинской стороной, так и стороной РФ, которая представляла "Л/ДНР", были неприемлемы обеим сторонам.

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