Странная позиция Москвы в Гааге: пропаганда вместо международного права

Эксперт по международным вопросам Андрей Бузаров отметил, что единственным условным минусом Международного трибунала в Гааге можно считать бюрократический процесс, который определенным образом затягивает рассмотрение дела "Украина против России". По его словам, для международного сообщества очевидна справедливость требований, которые ставит Украину в этом суде.

Вместе с этим, он отметил, что вызывает определенный интерес позиция, с которой выступает Россия, которая то посещает заседания, то игнорирует их, а вместо позиции, которая основана на международном праве, используются "аргументы", звучащие в российских пропагандистских медиа.

Он отметил, что Россия пытается максимально использовать свое влияние, как страна постоянный член Совбеза ООН, однако, по словам эксперта, Украина ощущает поддержку своей позиции от стран "Большой семерки".

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