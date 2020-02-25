Рейтинг "Слуги народа": комментарий депутата

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Качура в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL".

Он прокомментировал последние данные соцопросов украинцев по поводу рейтинга партии "Слуга народа".

"Мы не можем удовлетворить всех, но самое важное, что президент Зеленский и партия "Слуга народа" шли на один срок, чтоб выполнять свою програму. Мы не боимся выполнять реформы, которые не могли реализовать все предыдущие политики за 28 лет. Происходят какие-то рейтинговые потери, но они незначительны. Большая часть общества понимает, что мы на правильном пути, что трансформации, котрые происходят, требуют времени. Если брать даже следующего конкурента по рейтингу, это "Оппозиционная платформа - за жизнь", то у нас на 21% больше. А до следующих партий - "Батькивщина", "Европейская солидарность" - у нас в три раза больше уровень доверия. Потому говорить, что какие-то кардинальные изменения произошли, точно будет неправильно. Мы понимаем, что мы на правильном пути", - заявил депутат.

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