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10 сентября • обновлено в 06:51
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Программа ''Острый вопрос''. Пятьдесят третий гость — Мартин Брест ч.1

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Программа-допрос "Острый вопрос", в которой вопросы гостям задают в прямом эфире зрители программы и читатели сайта OBOZREVATEL.

Ведущий программы Вадим Колодийчук выступает в роли модератора вопросов.

Сегодня на "допросе" — боец ВСУ и писатель Мартин Брест.

Продолжение программы ''Острый вопрос''. Пятьдесят третий гость — Мартин Брест | ч.2

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Темы
Гостре Питання Прямая трансляция Эфиры Oboz TV
Персона
Мартин Брест
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