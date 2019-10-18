Государство хочет знать, кто уже начал половую жизнь

Советник председателя комитета по правам человека Ирина Суслова в прямом эфире ObozTV прокомментировала инициативу по созданию государственного реестра лиц, которые начали половую жизнь.

Она отметила, что на самом деле эта идея пока даже не находится ни на одном этапе реализации, поскольку это просто идея одного человека.

"Сейчас действительно эту идею рассматривают. Мы думаем, что нужно будет обратиться дополнительно за экспертизой к правозащитным организациям для того, чтобы получить заключение, на сколько эта идея соответствует Конституции Украины, законам Украины, ну и я от себя бы еще сказала - здравому смыслу", - отметила Ирина Суслова.

Она добавила, что любой реестр, который создается, он имеет целю собрать любую информацию для ее дальнейшего анализа и принятия решения, что в дальнейшем с этой информацией делать, а в данном случае эксперт так и не поняла, какая конечная цель этого реестра.

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