Политзаключенному Грибу вызвали скорую: Obozrevatel News в 12:00 от 21.03.2019

Политзаключенному Грибу вызвали скорую: Obozrevatel News в 12:00 от 21.03.201971Читать материал на украинском
Политзаключенному Грибу вызвали скорую
Состояние здоровья украинского политзаключенного Павла Гриба резко ухудшилось. В российском Ростове-на-Дону очередное заседание по его делу пришлось прервать. Из-за плохого самочувствия юноше вызвали скорую. По словам украинца, он чувствует себя плохо. Говорит, что надлежащей медицинской помощи в России ему не оказывают.
Видеофиксация на дорогах
Министр внутренних дел заявил, что до конца этого года в Украине заработает система автоматической видеофиксации нарушений на дорогах. Говорит, все почти готово, не хватает лишь одного постановления правительства и поправки в парламенте. Сообщил министр и о штрафах. Говорит они будут большими.
Мужчина получил пулю за анекдоты
В Киеве в мужчину стреляли из-за громких анекдоты. Конфликт произошел в Днепровском районе столицы. Двое ребят вечером стояли на улице и громко рассказывали анекдоты. Это не понравилось жителю многоэтажки. Сначала он сделал компании замечание.
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