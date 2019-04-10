Грузовик протаранил 10 автомобилей: Obozrevatel News

Грузовик протаранил 10 автомобилей

В Днепре грузовик протаранил полтора десятка автомобилей. Масштабное ДТП произошло на проспекте Поля. Предворительной причиной аварии называют неисправность тормозов в КрАЗа. Известно об одной потерпевшей, она была пассажиркой одного из изувеченных авто - врачи диагностировали у женщины сотрясение мозга и оказывают необходимую помощь.

Фейковое задержание "украинского партизана" в России

Задержанный в России Игорь Пирожок не имеет никакого отношения к Правому сектору. Об этом заявил пресс-секретарь Правого сектора Артем Скоропадский. По его словам, Пирожка выгнали из организации еще в 2014 году – за криминальные схемы и с тех пор с ним не поддерживают связь.

Чрезвычайное положение в Нью-Йорке из-за вспышки кори

В отдельных районах Нью-Йорка объявили чрезвычайное положение из-за вспышки кори. Решение приняла городская администрация. Там объяснили: хотя эпидемия началась еще осенью прошлого года, сейчас ситуация обострилась

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