Массовое отравление детей в школе: Obozrevatel News в 11:00 от 15.03.2019

Массовое отравление детей в школе

В одной из школ Днепра госпитализировали 12 детей. Еще более полутысячи учеников не пришли на учебу. Причина - неизвестная инфекция. В полиции Днепропетровской области говорят - один ребенок из 12 госпитализированных находится в инфекционном отделении. В школе работает санэпидемстанция. Открыто уголовное производство. Сейчас правоохранители разбираются, связано это с тем, что дети ели в школе, потому что двое из госпитализированных говорят, что не ели в столовой.

В Керченском проливе судно село на мель

В Керченском проливе сел на мель судно, шедшее из Мариуполя. Корабль под флагом Либерии шел в Венецию с грузом металла. Четыре буксира пытались вытащить корабль, но тщетно. Российские оккупанты утверждают – угрозы морском окружающей среде и побережью нет, а на движение других судов в проливе инцидент не повлиял.

Реформа "Укроборонпрома"

"Укроборонпром" заменят Министерством оборонной промышленности. Об этом рассказали нардепы с президнентськои партии. Рада уже приняла закон о национальной безопасности, который требует создать центральный орган исполнительной власти в системе Кабинета министров. Новое ведомство будет заниматься регуляторной политики в оборонном секторе страны.

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