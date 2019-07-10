На шальках політичних терезів, або безробітні - рулять | Альо, гараж! REBOOT #282

На шальках політичних терезів, або безробітні - рулять | Альо, гараж! REBOOT #282429 Читать материал на украинском
Голова вітчизняного Центрвиборчкому Тетяна Сліпачук сигналізує.
“Цим літом на дострокових виборах до Верховної Ради України, зареєструвалося понад півтисячі безробітних українців”... Пан Разумков видав геніальну відмазку на тему, “чому він не бажає розмовляти українською” … Офіс Президента - сидить без зарплатні…
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