Плохие новости: украинское телевидение опять штормит

Надежды на то, что украинское телевидение перестанет "удивлять" своим наполнением, пока не оправдываются. Но Юлия Крапивина не теряет надежды и продолжает искать признаки изменения к лучшему.

Так ТВ-канал 1+1 ищет домовладельцев, в которых "живут" паранормальные явления и воплощает в жизнь концепцию о "русский язык для драм", используя не только язык "северного соседа", но и актеров из России.

Новый канал наполняет эфир хорошими, но старыми голливудскими фильмами, которые в течение недели повторяет по четыре раза.

А "Украина24" в поисках неординарных сюжетов не чурается использовать в качестве "рядовых украинцев" известных телеведущих от старшего брата, ТРК "Украина".

С понедельника по пятницу, только до 17 февраля, смотрите на ObozTV утреннее шоу "О, Крапивина!" в 10:00.

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