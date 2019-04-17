Дальнейшая выплата ''13-ой пенсии'' будет проблематичной: экономист объяснил причины

Экономист Максим Праздников отметил, что перевод выплат "13-ой пенсии" не регулярную основу ему видится проблематичным. Он напомнил, что осуществление текущих "предвыборных" выплат в размере 2400 гривен двумя платежами стало возможным благодаря средствам, которые не были предусмотрены в госбюджете на 2019 и поступили от розтамаживания "Евроблях".

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!