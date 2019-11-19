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19 ноября • обновлено в 17:35
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ПОРЕБРИК: Офицер ВСУ показал, как зомбируют россиян

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В сети появилось видео, на котором пожилой мужчина признается в любви президенту России Владимиру Путину.

Кроме того, фанатик все время повторяет пропагандистские штампы о том, что существование страны-агрессора без него невозможно.

Красноречивый ролик показал на своей странице в Facebook офицер ВСУ, полковник Анатолий (Штирлиц) Штефан. Он начинается с того, что к мужчине подходит российский журналист и спрашивает, как тот представляет себе Россию без Путина.

"России без Путина не может быть! Путин – это Богом данный России! Путина надо благословлять! Он как апостол России. Мы любим Путина!" – ответил пенсионер, уточнив при этом, что из всех СМИ он смотрит только пропагандистский "Первый канал".

В комментариях украинцы ужаснулись тому, насколько слепо граждане страны-агрессора доверяют своему лидеру, и осудили их за это.

"Суть всей страны в 35 секундах", "Обычное зомби", "Вся суть хомопутиникуса в одном человеке", – пишут люди под видео.

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