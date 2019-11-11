Ляшко подрался с Герусом в аэропорту "Борисполь"

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко подрался с нардепом от "Слуги народа" и главой комитета Рады по энергетике и ЖКХ Андреем Герусом.

Инцидент произошел в Зале официальных делегаций аэропорта "Борисполь", о чем OBOZREVATEL сообщили свидетели происшествия.

Конфликт произошел из-за разногласия в политических и экономических вопросах. Ляшко назвал "слугу народа" предателем, который работает в интересах Кремля.

Также Ляшко удивился, что нардеп делает в ЗОД, поскольку проход туда стоит около 3,5-4 тысяч гривен. Лидер Радикальной партии заявил, что бронировал проход за свои деньги и поинтересовался, не за государственные ли деньги прошел Герус. Но тот ушел от ответа.

Герус, которого небезосновательно называют человеком бизнесмена Игоря Коломойского, выступает за снятие санкций с России с целью возобновления импорта электроэнергии у агрессора. Благодаря его усилиям, Россия в ночь с 4 на 5 ноября рекордно нарастила экспорт "тока" в Украину.

Об инциденте сообщили полиции. Правоохранители "проводят проверку".

Вскоре Ляшко в Facebook прокомментировал инцидент, назвав Геруса российским лоббистом. "Украина сегодня попадает в полную энергетическую зависимость от страны-агрессора. Эта измена должна быть расследована и наказана!" - написал экс-нардеп.

Блогер и журналист Кирилл Сазонов, комментируя скандал, рассказал, что из-за действий Геруса Россия получила сразу два "бонуса", которые будут использованы против Украины.

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