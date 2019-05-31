DETACH: украинский альтернативный рок в эфире Бурчук Live

Фронтмен украинской рок-группы DETACH Алексей Веренчик презентовал клип на сольный украиноязычный трек “Сам один” в эфире Бурчук Live. Музыкант признался, что ему давно хотелось попробовать создать что-то отдельное от группы и непохожее на то, что играет DETACH. Отметим, ранее DETACH презентовали клип на трек Bridges, где в кадре также фигурировал только вокалист группы. Он отметил, что успех трека буквально спровоцировал его на запись сольной песни об одиночестве.

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