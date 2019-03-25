День Воли в Беларуси: Лукашенко удивил отсутствием репрессий

День Воли в Беларуси: Лукашенко удивил отсутствием репрессий56Читать материал на украинском
День Воли - неофициальный национальный праздник, годовщина возникновения первого национального белорусского государства, Белорусской Народной Республики, которая была провозглашена Третьей уставной грамотой 25 марта 1918 г.
С начала 1990-х годов, в Минске и других городах Беларуси проводятся политические акции, митинги, шествия, посвященные этой дате. Эти массовые акции, после прихода к власти Александра Лукашенкане, однократно насильственно прекращались милицией, а активисты, принимавшие в них участие - арестовывались.
В этом году власти Беларуси не только не препятствовали празднованию, но милиция даже не заставляла снимать бело-красно-белые флаги у людей в городе после концерта, как это было в Минске год назад.
Ну и под конец: в Минске запретили пикет в "День единения с Россией". Власть (впервые в истории) не позволила пророссийским активистам отпраздновать "День единения Беларуси и России", который ежегодно отмечается 2 апреля. Заявку на пикет, представленную в Минмисквиконкомом, было отклонено
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