'' Укрзализныця '- беспомощна: монополист не планирует возмещать убытки владельцам разграбленных вагонов

'' Укрзализныця '- беспомощна: монополист не планирует возмещать убытки владельцам разграбленных вагонов5Читать материал на украинском
Кражи из поездов, а также разукомплектования вагонов стало настоящей катастрофой для железной дороги. По данным Украинского логистического альянса, в стране ежедневно воруют узлы и детали из 150-170 вагонов, а это - почти три грузовых поезда!
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