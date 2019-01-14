'' Укрзализныця '- беспомощна: монополист не планирует возмещать убытки владельцам разграбленных вагонов

Кражи из поездов, а также разукомплектования вагонов стало настоящей катастрофой для железной дороги. По данным Украинского логистического альянса, в стране ежедневно воруют узлы и детали из 150-170 вагонов, а это - почти три грузовых поезда!

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