Без прививок Вашего ребенка не допустят к обучению в школе

Семейный врач Владислав Ващенко прокомментировал заявление и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун о том, что детей без обязательных прививок могут не допустить к обучению.

Исполняющая обязанности министра здравоохранения заявила, что сегодня вакцины - это единственный способ защититься от инфекционных болезней. По ее мнению, нет рациональных оснований приобретать иммунитет к болезни, переболев ею, ведь сегодня есть возможность защитить себя и ребенка, сделав качественную и бесплатную вакцинацию.

Владислав Ващенко подтвердил, что все указанные Супрун вакцины действительно есть в наличии и все они бесплатные. Семейный врач также отметил, что недопуск к обучению является борьбой на законодательном уровне прежде всего с безответственностью тех граждан, которые избегают вакцинации и подвергают опасности своих и чужих детей. Он добавил, что эта практика является абсолютно правильной, и она уже давно применяется в европейских странах. В некоторых странах, по словам эксперта, существуют даже "письма счастья", когда на почту родителям приходит предупреждение, что их ребенок не вакцинирован, и родители могут понести уголовную ответственность за отсутствие предусмотренных законом прививок.

Врач также добавил, что сейчас существуют хорошие вакцины, которые дети переносят достаточно легко, максимум - это небольшое повышение температуры и слабость, а не всевозможные "летальные" случаи, которыми пугают в социальных сетях.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!