"Это наш ответ супостату!" В Яремче состоялся первый Гуцульский карнавал

27 июля в Ярмече, Ивано-Франковская область, состоялся Первый Гуцульский карнавал. Так, шесть платформ проехались по центру города, а после этого горожане и туристы смогли насладиться праздничным концертом.

Карнавал приурочили ко Дню города. По словам организаторов праздника, такие мероприятия помогут развитию туристической инфраструктуры Яремче и привлекут путешественников со всего мира. OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, как прошел Первый Гуцульский карнавал.

Гуцульский карнавал в Яремче Пресс-служба

Праздничные мероприятия в Яремче начались рано утром. Первое, что увидели туристы и горожане - масштабная ярмарка, на которою съехались торговцы со всей округи. Сыр, карпатское вино, вышиванки, изделия из дерева и традиционные украинские украшения - каждый мог найти здесь что-то для себя.

Гуцульский карнавал в Яремче Пресс-служба

Гуцульский карнавал в Яремче Пресс-служба

Гуцульский карнавал в Яремче Пресс-служба

Гуцульский карнавал в Яремче Пресс-служба

Мер города Василий Онутчак собственноручно приготовил грибную юшку и угостил ей всех желающих. Кстати, секретом блюда он не поделился сказав, что настоящий гуцул никогда не раскроет собственный рецепт. Более того, порой даже жены не знают, как готовят юшку их мужья.

"Гуцулы просыпаются очень рано около 4:00 утра и начинают готовить. Особенность в том, что блюдо готовится на очень медленном огне. Настоящие хозяйки используют только собственноручно собранные белые грибы и домашнюю лапшу", - говорит Онутчак.

Гуцульский карнавал в Яремче Пресс-служба

Отметим, что блюдо готовилось с 4:00 до 13:00, а его вкусовые качества вызвали восторг у всех, кто успел попробовать. Буквально за 15 минут 75-литровый казан с лакомством опустел.

Гуцульский карнавал в Яремче Пресс-служба

Гуцульский карнавал в Яремче Пресс-служба

Идея проведения Гуцульского карнавала принадлежит владельцу отеля Romantik Spa Hotel и председателю совета предпринимателей Яремчанщины Ивану Гаврону. По его словам, после многочисленных путешествий у него появилось желание превратить Яремче в туристическую изюминку Карпат, куда будут приезжать отдыхающие со всего мира.

"Сегодня карнавал имеет большое значение. Это праздничное шествие, представление своей культуры, яркое выражение этничного продукта. Это ремесло, песня, танцы и все, чем можно похвастаться. Украинцы, карнавальте и не бойтесь этого слова! Карнавальте и делайте подобные мероприятия в своих регионах. У вас есть, что показать и чем гордиться! А мы, как флагманы этого продукта, приглашаем всех на наш Гуцульский карнавал!", - сказал Гаврон.

Гуцульский карнавал в Яремче Пресс-служба

Гуцульский карнавал в Яремче Пресс-служба

В Первом открытом Гуцульском карнавале приняли участие шесть платформ. Фантазию и размер платформ организаторы не ограничивали. Единственным условием было наличие элементов гуцульской культуры.

Гуцульский карнавал в Яремче Пресс-служба

Победителем стала платформа от санатория "Прикарпатье". 30 детей прошлись по городу-курорту Яремче в костюмах и исполнили украинские песни.

Гуцульский карнавал в Яремче Пресс-служба

Гуцульский карнавал в Яремче Пресс-служба

Многих впечатлила латформа отдела культуры Яремчанского горисполкома. На ней инсценировалась свадьба Олексы Довбуша и Маши.

Гуцульский карнавал в Яремче Пресс-служба

Гуцульский карнавал в Яремче Пресс-служба

Гуцульский карнавал в Яремче Пресс-служба

Гуцульский карнавал в Яремче Пресс-служба

Romantik Spa Hotel представил платформу, на который угощали пивом и карпатским вкусностями.

Гуцульский карнавал в Яремче Пресс-служба

Не менее впечатляющей была платформа, участники которой соорудили вертолет из дерева. Она особенно понравилась детям, которые постоянно хотели потрогать и даже взобраться на необычную инсталяцию.

Гуцульский карнавал в Яремче Пресс-служба

Также на карнавале можно было увидеть крупнейший в Украине джип, который сделан из трех других авто.

Гуцульский карнавал в Яремче Пресс-служба

Иван Гаврон отметил, что в следующем году все недостачи карнавала будут исправлены и он надеется, что это увеличит туристический поток в Яремче, а также будет поднимать национальный дух и радовать горожан.

"Перед карнавалом мне писали люди, которые сейчас находятся на фронте. Они говорили "мы там воюем, а вы карнавалите". Я очень уважаю наших воинов, которые защищают нас, стоят стеной и не пускают врага на нашу землю. Наш карнавал - это ответ супостату. Мы не стоим на месте и будем в тылу показывать, что мы сила", - добавил автор идеи карнавала.

Гуцульский карнавал в Яремче Пресс-служба

Гуцульский карнавал в Яремче Пресс-служба

Гуцульский карнавал в Яремче Пресс-служба

Гуцульский карнавал в Яремче Пресс-служба

Отметим, что с каждым годом курорт Яремче становится все более популярным, а сам город просто расцветает - появились новые дороги, обустроены городские скверы, растет и улучшается инфраструктура.

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