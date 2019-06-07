В Украине появится Starbucks: где и когда

Продукция самой большой в мире сети кофеен Starbucks, которая до сих пор не вышла на украинских рынок, будет подаваться в нескольких аэропортах нашей страны.

По данным пресс-службы компании Pavo Group, которая приобрела права на продажу, кофе будут подавать в магазинах дьюти-фри (duty-free) Паво.

Уточняется, что во Львове продукция уже доступна для туристов. Еще в трех аэропортах она поступит в продажу в ближайшее время.

"Магазины Duty Free PAVO представляют "наследство заваривания кофе "Старбакс" для всех путешественников, вылетающих из международного аэропорта "Львов им. Д. Галицкого ". В ближайшее время кофе поступит также по сети магазинов PAVO в международных аэропортах: Харьков, Запорожье, "Борисполь", – сообщили в ведомстве.

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Starbucks в Украине pavo.ua

Напомним, что выход Starbucks на украинский рынок был одним из самых ожидаемых на ряду с H&M и IKEA. Однако в 2019 году этого так и не произошло.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2018 году мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Starbucks рассматривает выход на украинский рынок. Позже швейцарская компания Nestle также допустила такой вариант.

В сентябре того же года появилась информация, что самая большая в мире сеть кофеен не спешит, поскольку ее продукция является достаточно дорогой для украинского потребителя.

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