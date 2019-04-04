Путешествовать и есть: в Британии появилась необычная вакансия

В Британии появилась необычная вакансия с зарплатой 66 тысяч долларов в год. Компания, которая занимается доставкой вегетарианских блюд, ищет "директора по вкусу", который должен будет путешествовать по миру в поисках новых растительных продуктов и блюд.

Человеку, которого возьмут на эту работу, придется проводить время в командировках в Японии, Китае, Индии, Турции и Чили до четырех месяцев в году, где он будет пробовать новые блюда и писать отчеты, сообщает Lonely Planet.

Компания берет на себя расходы на проживание, проезд и питание, а также оплачивает отпуск в 28 дней.

Кандидат на эту вакансию должен иметь опыт работы в пищевой промышленности не менее трех лет, уметь выстраивать партнерские отношения и быть готовым пройти строгую процедуру отбора, включающую проверку биографических данных.

Как ранее писал OBOZREVATEL, сайт люксовых вещей HushHush открыл вакансию путешественника с зарплатой в 100 тысяч долларов. В обязанности туриста будут входить тестирование роскошных машин, яхт, а также поездки на частные острова.

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