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Названы самые дешевые для жизни города мира

3.2т Читать материал на украинском

Портал Numbeo составил рейтинг из самых дешевых для жизни городов мира. Так, первое место в нем заняли пакистанские Равалпинди и Карачи.

Данные были опубликованы на официальном сайте портала. Отметим, что рейтинг составили, сравнив расходы на продукты, услуги, транспорт и аренду жилья с базовыми показателями — нью-йоркскими. Для каждого города был рассчитан индекс стоимости проживания, показывающий размер отклонения от эталона (он равен 100 процентам).

Названы самые дешевые для жизни города мира

Фото: Flickr

Новости
https://www.obozrevatel.com/travel/news/nazvanyi-samyie-opasnyie-stranyi-dlya-turizma.htm

В Равалпинди и Карачи индекс составил 10,6 и 12,4 процента соответственно — это значит, что стоимость жизни в этих городах почти на 90 процентов ниже показателя Нью-Йорка. В десятку самых дешевых городов для проживания также попали еще два пакистанских города — Лахор и Исламабад, оставшиеся позиции топ-10 достались индийским населенным пунктам. Кроме того, на 24-м месте оказался украинский город Запорожье (индекс — 16,6).

Городами с самой высокой стоимостью жизни признаны (в порядке убывания индекса): Сан-Франциско, Нью-Йорк, Женева, Цюрих, Базель, Лозанна, Бруклин, Вашингтон, Сан-Хосе и Бостон.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее эксперты назвали лучшие города для здорового отдыха. Первое место заняла столица Франции — Париж.

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