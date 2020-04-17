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17 апреля • обновлено в 12:34
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Певческое поле приглашает посетить популярную ежегодную выставку тюльпанов онлайн

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17 апреля на Певческом поле ожидалось открытие десятой, юбилейной выставки тюльпанов. К сожалению, в условиях карантина мероприятие пришлось отменить, но организаторы решили подарить этот праздник всем украинцам онлайн. Красоту цветущих тюльпанов и других весенних цветов можно будет увидеть не выходя из дома на официальной страничке Певческого поля в Facebook или Instagram:

"Для нас такой формат очень необычный, но интересный. Это первая за всю историю выставка, когда цветы нельзя увидеть воочию, ощутить их аромат и сделать фото. Но мы не могли лишить наших посетителей удовольствия насладиться этой красотой, когда все не могут выходить из дома и радоваться первым весенним явлениям природы. Хочется немного разбавить информационное пространство яркими красками и позитивными эмоциями. С большим удовольствием приглашаем посетить выставку в режиме онлайн и прогуляться цветущими аллеями свежих тюльпанов", - сообщил Денис Погорелко, руководитель компании Grand Event - оператора Печерского ландшафтного парка.

Для выставки на Певческом поле было высажено более 500 000 луковиц, среди которых: тюльпаны, нарциссы, гиацинты, крокусы, мускари и много других.

По словам организаторов, поклонники цветов смогут не только увидеть фото или видео обзоры, но и принять участие в интерактивах и конкурсах, а также выиграть абонемент на новые выставки, которые планируются после карантина. Стоит отметить, что тюльпаны цветут не больше трех недель, поэтому спешите в соцсети Певческого поля.

Певческое поле приглашает посетить популярную ежегодную выставку тюльпанов онлайн
Певческое поле приглашает посетить популярную ежегодную выставку тюльпанов онлайн
Певческое поле приглашает посетить популярную ежегодную выставку тюльпанов онлайн
Певческое поле приглашает посетить популярную ежегодную выставку тюльпанов онлайн
Певческое поле приглашает посетить популярную ежегодную выставку тюльпанов онлайн
Певческое поле приглашает посетить популярную ежегодную выставку тюльпанов онлайн

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