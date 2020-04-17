Певческое поле приглашает посетить популярную ежегодную выставку тюльпанов онлайн

17 апреля на Певческом поле ожидалось открытие десятой, юбилейной выставки тюльпанов. К сожалению, в условиях карантина мероприятие пришлось отменить, но организаторы решили подарить этот праздник всем украинцам онлайн. Красоту цветущих тюльпанов и других весенних цветов можно будет увидеть не выходя из дома на официальной страничке Певческого поля в Facebook или Instagram:

"Для нас такой формат очень необычный, но интересный. Это первая за всю историю выставка, когда цветы нельзя увидеть воочию, ощутить их аромат и сделать фото. Но мы не могли лишить наших посетителей удовольствия насладиться этой красотой, когда все не могут выходить из дома и радоваться первым весенним явлениям природы. Хочется немного разбавить информационное пространство яркими красками и позитивными эмоциями. С большим удовольствием приглашаем посетить выставку в режиме онлайн и прогуляться цветущими аллеями свежих тюльпанов", - сообщил Денис Погорелко, руководитель компании Grand Event - оператора Печерского ландшафтного парка.

Для выставки на Певческом поле было высажено более 500 000 луковиц, среди которых: тюльпаны, нарциссы, гиацинты, крокусы, мускари и много других.

По словам организаторов, поклонники цветов смогут не только увидеть фото или видео обзоры, но и принять участие в интерактивах и конкурсах, а также выиграть абонемент на новые выставки, которые планируются после карантина. Стоит отметить, что тюльпаны цветут не больше трех недель, поэтому спешите в соцсети Певческого поля.

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