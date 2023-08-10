Ученые открыли генетическую тайну непорочного зачатия: самец просто не нужен

Ученым в первый раз удалось на генетическом уровне поменять механизм оплодотворения, научив яйцеклетку самки развиваться в эмбрион без роли сперматозоидов самца. Исследование показало, что данная способность также передается следующим поколениям.

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Об этом говорится в статье, опубликованной в научном журнале Current Biology. Исследования проводились в течение 6 лет с участием более 220 000 плодовых мушек Drosophila melanogaster.

У большинства животных размножение происходит половым путем, когда яйцеклетка самки оплодотворяется сперматозоидом самца. Девственное рождение, или партеногенез – это процесс, во время которого яйцеклетка способна самостоятельно развиться в эмбрион без оплодотворения сперматозоидом.

Механизм был понятен ученым давно, но найти генетическую причину и "приживить" ее тому виду, который традиционно размножается половым путем, ученым удалось впервые.

Чтобы добиться результатов, исследователи сначала выделили геномы двух штаммов другого вида плодовой мушки, которая называется Drosophila mercatorum. Один штамм нуждается в самцах для размножения, другой – способен размножаться только путем девственных родов. Впоследствии они определили гены, которые включались или выключались, когда мушки размножались без самцов. Получив эти данные, они применили генную инженерию к Drosophila melanogaster и это сработало.

В ходе исследований оказалось, что мушки, родившиеся таким образом, также получали способность рожать потомство без участия самца. При этом они не теряли способности рожать и традиционно.

Ученые рассказали, что непорочно родившееся потомство не было точным клоном матери, но было генетически очень похожим. Также отмечается, что рождались таким образом только мушки женского пола.

"Мы первые, кто показал, что можно инженерно создать девственное рождение у животных – было очень увлекательно видеть, как девственная муха производит эмбрион, способный развиваться до взрослого состояния, а затем повторять процесс", – рассказала главный автор статьи, исследовательница из Кембриджского университета, доктор Алексис Сперлинг.

Ученая также сообщила, что самки с генетическими изменениями ждали самца половину своей жизни – около 40 дней – и только тогда рожали детей самостоятельно.

Также экспериментаторы рассказали, что только 1-2% второго поколения самок мушек со способностью к девственным родам давали потомство. Это происходило только тогда, когда рядом не было самцов. В противном случае они спаривались и размножались обычным способом.

Исследователи считают, что переход к девственным родам может быть стратегией выживания для животных, находящихся на грани вымирания. По их мнению, только одно поколение непорочных родов может помочь сохранить вид.

Как отмечает SciTechDaily, самки некоторых животных, откладывающие яйца, в том числе птиц, ящериц и змей, могут естественным образом переключаться на рождение без участия самцов. Но девственные роды у животных, обычно размножающихся половым путем, встречаются редко, часто только в зоопарках, и обычно это происходит тогда, когда самка была изолирована в течение длительного времени и почти не надеется найти себе пару.

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