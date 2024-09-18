Новая операционная система iOS 18 'убивает' батареи iPhone – NY Post

Пользователи iPhone возмущены последним обновлением программного обеспечения и утверждают, что производительность смартфонов резко ухудшилась. Чрезмерно упорные клиенты, поспешившие обновить операционную систему своих айфонов до iOS 18, выпущенной 16 сентября, заявляют, что она слишком быстро разряжает аккумуляторы устройств.

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Об этом пишет New York Post. В издании отмечают, что уже на второй день после выхода новой iOS 18 пользователи начали жаловаться в соцсетях, что она "убивает" батарею смартфона.

Так, один из владельцев iPhone заявил, что даже когда он не пользовался смартфоном, через два часа батарея его устройства села с 80% до 67%.

Пользователи отмечают, что после установки новая ОС запускает на iPhone множество фоновых процессов: от индексации до повторной калибровки аккумулятора, и это может занять часы или даже дни. В результате происходит повышенный расход заряда аккумулятора.

Однако после завершения адаптации смартфона и повторной калибровки батареи обычно все приходит в норму.

По советам сайта ZDNet, столкнувшиеся с такой проблемой пользователи iPhone могут попытаться перезагрузить свои устройства и обновить приложения. Сайт также рекомендует уменьшить яркость экрана, сбросить настройки Сети, использовать "темный режим" или выключить Wi-Fi Assist, функцию, которая автоматически переключается на мобильный интернет, когда Wi-Fi предоставляет слишком медленную связь.

В конце концов проблема должна решиться сама собой со временем после завершения обновления.

Как сообщал OBOZ.UA, операционная система iOS 18 предлагает самый масштабный за всю историю обновленный дизайн в Photos, а также значительные усовершенствования для Messages и Mail. Вскоре iOS 18 представит систему ИИ Apple Intelligence.

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