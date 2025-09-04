Какими будут новые AirPods Pro 3: все, что известно

Компания Apple готовится к анонсу новой версии AirPods Pro, которая, по слухам, будет иметь много инноваций. Ожидается, что новое поколение AirPods Pro 3 получит обновленный дизайн, улучшенные возможности для здоровья и многие другие функции, которые существенно расширят их возможности.

Видео дня

Сейчас некоторые из этих нововведений уже известны, и они могут кардинально изменить представление о беспроводных наушниках. Они станут не только аксессуаром для прослушивания музыки, но и многофункциональным устройством для контроля за здоровьем и удобства, отмечает MacRumors.

Дизайн и улучшение звука

По слухам, AirPods Pro 3 будут иметь обновленный дизайн. Хотя конкретные изменения не уточняются, есть предположение, что Apple может сделать ножку наушников меньше. Также обновление коснется зарядного футляра, который, вероятно, станет тоньше и компактнее. Ожидается, что из него уберут физическую кнопку сопряжения, заменив ее на невидимую емкостную, а светодиодный индикатор будет скрыт под поверхностью.

Apple также работает над новым чипом, который обеспечит значительное улучшение качества звука. Благодаря этому чипу, по слухам, новые наушники будут иметь гораздо более эффективное активное шумоподавление, что позволит пользователям полностью погрузиться в мир музыки без посторонних звуков.

Функции для здоровья и коммуникации

Одним из главных нововведений в AirPods Pro 3 может стать возможность мониторинга сердечного ритма во время тренировок, как это уже реализовано в других продуктах Apple. Хотя эта функция может быть не нужна владельцам Apple Watch, она открывает новые возможности для спортсменов. Также есть предположение, что наушники смогут измерять температуру тела, что обеспечит гораздо более точные показатели, чем Apple Watch.

Еще одной интересной функцией может стать "Живой перевод". Apple работает над технологией, которая обеспечит перевод разговоров в режиме реального времени. Эта функция, вероятно, будет представлена вместе с новыми наушниками и расширит возможности, доступные в операционной системе iOS 26.

AirPods Pro 3 будут поддерживать все новые функции операционной системы iOS 26, что расширит их функциональность. Среди них:

автоматическая пауза, когда пользователь засыпает;

функция дистанционного управления камерой;

запись студийного качества;

напоминание о необходимости зарядки.

Эти обновления делают новые AirPods Pro 3 не просто наушниками, а многофункциональным устройством, которое легко интегрируется в экосистему Apple.

OBOZ.UA писал, что инсайдеры узнали, что новые наушники AirPods получат камеры.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.