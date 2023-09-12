Із розвитком технологій генеративного штучного інтелекту люди все частіше замислюються над тим, чи зможуть роботи відібрати у них роботу.

Видео дня

Штучний інтелект вже зараз може створювати зображення та малюнки на задану тему. І хоча поки що ці зображення не мають глибокого смислу чи оригінальності, як у творах справжніх художників, проте, ШІ може бути помічником як художників, так і дизайнерів, і навіть людей, далеких від цієї професії.

Хочу порадити вам підбірку з десяти безкоштовних інструментів на базі нейромереж для створення зображень, в тому числі фотореалістичної графіки.

Приклади згенерованих зображень за допомогою цих сервісів ви можете знайти у моєму телеграм-каналі Digital Bogdanovych.

Тож, почнемо:

Сlipdrop (https://clipdrop.co/) — ціла студія редагування в одному місці. Генерація зображень, видалення фону чи зайвих обʼєктів, покращення якості, зміна світла та багато іншого.

Freeaikit (https://freeaikit.com/) — окрім генерації зображень, на сайті можна створити багато інших цікавих та корисних речей: лендінг, історію, посібник з програмування тощо.

Ideogram (https://ideogram.ai/) — чудово генерує не тільки зображення, а і написи. Це дуже серйозна перевага, адже у більшості нейромереж з цим великі проблеми.

Aigallery (https://aigallery.app/) — генерує по текстовому запиту, за картинкою, може змінити тільки частину зображення, а також написати промпт на картинку, яку завантажите. Має багато вбудованих моделей і тонких налаштувань.

Neural Love (https://neural.love/) — має багато функцій за платної підпискою, таких як редагування відео, аудіо та зображень. Та генерація зображень повністю безкоштовна. Можна створити чотири версії зображення, обрати стиль та співвідношення сторін.

Leonardo (https://app.leonardo.ai/) — набір для виробництва контенту, що об’єднує кілька різних генеративних технологій штучного інтелекту в одну платформу. Безкоштовно можна використати 150 кредитів на день, а також декілька видалень фону та інших можливостей. Для генерації зображення введіть промпт, оберіть кількість варіантів, розмір та стиль. Проте, слід пам'ятати — все це з'їдає кредити.

Artificial Art (https://artificial-art.eu/) — дозволяє безкоштовно створювати зображення; можна обрати з десятків моделей: від реалістичних до художніх. Дає можливість змінювати розмір, пропорції, вводити негативні промпти тощо.

Deep Dream Generator (https://deepdreamgenerator.com/) — перетворює ваші ідеї на мистецькі твори. Модель має високу естетику, підходить для створення високохудожніх зображень, але може генерувати і фотореалістичні картинки.

Hotpot (https://hotpot.ai/) — допомагає створювати графіку, малюнки та тексти. Окрім генерації картинок, дозволяє видаляти фон чи обʼєкти з фото, покращувати якість зображень тощо.

Dream (https://dream.ai/) — має безліч художніх стилей, проте не всі вони є у безкоштовному доступі. Сервіс має мобільні додатки для генерації зображень з телефону.