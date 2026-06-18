Как правильно заряжать телефон: почему сначала нужно подключить его к розетке

Задумываетесь ли вы, когда ставите свой смартфон на зарядку, в каком порядке его нужно подключать: сначала к кабелю, а потом к розетке или наоборот? Между тем эксперты в области гаджетов утверждают, что правильный порядок на самом деле имеет значение.

Видео дня

Как пишет издание Noklapja, в долгосрочной перспективе последовательность подключения помогает сохранить аккумулятор. Это позволяет уменьшить влияние перепадов напряжения и минимизировать микроскопические скачки тока, а значит, батарея телефона прослужит вам дольше.

Какой порядок зарядки рекомендуется

Большинство производителей советуют сначала подключать зарядное устройство к электросети, а уже после этого подсоединять кабель к самому телефону. Причина заключается в том, что в таком случае зарядное устройство стабилизирует электрический ток еще до того, как он попадет в устройство. По мнению специалистов, это снижает риск мелких перепадов напряжения и возможных скачков тока, которые, хотя и редко вызывают мгновенные проблемы, но в долгосрочной перспективе могут привести к более быстрому износу аккумулятора.

Многие люди сначала подключают телефон к зарядному кабелю, а уже потом вставляют блок питания в розетку. Эксперты отмечают, что само по себе это не представляет серьезной опасности и не испортит гаджет мгновенно. Разница между этими двумя методами сравнительно невелика, однако соблюдение рекомендаций производителя может помочь аккумулятору вашего телефона дольше сохранять свою первоначальную емкость.

Важна не только последовательность

Хотя правильный порядок подключения имеет определенное значение, на срок службы батареи гораздо больше влияет качество самого зарядного устройства. Специалисты предупреждают, что дешевые зарядные устройства неизвестного происхождения или те, которые несовместимы с вашим устройством, могут вызвать немало проблем. Среди них – более медленная зарядка, повышенная нагрузка на аккумулятор и даже ухудшение общей производительности гаджета.

Поэтому самым безопасным решением является использование оригинальных или официально сертифицированных зарядных устройств. Они соответствуют всем техническим требованиям производителя, благодаря чему обеспечивают более эффективный и безопасный процесс. Кроме того, стоит обращать внимание на состояние самого кабеля: он не должен быть переломанным или поврежденным, ведь дефектные провода также негативно сказываются на качестве зарядки.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как правильно выбрать USB-C-кабель, чтобы смартфон заряжался быстрее.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.