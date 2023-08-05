У світі швидкого технологічного прогресу, Digital та IT галузі стають все більш цікавими та розширюють свої можливості з кожним днем. Працюючи в цій сфері, я завжди прагну знаходити нові інструменти, які полегшують мою роботу та розвивають мої здібності. Один із таких потужних помічників - ChatGPT, створений OpenAI. Він став моїм надійним партнером у повсякденних справах та професійній діяльності. В дійсності, ChatGPT допомагає мені в різних аспектах життя, ось лише деякі конкретні приклади його корисних функцій.

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Структурування текстів

У професійній діяльності, я часто стикаюся з обсягом інформації, що потребує певної організації та структури. ChatGPT допомагає мені структурувати великі тексти, які у подальшому можуть бути використані в презентаціях, статтях або звітах. Він швидко і ефективно надає поради щодо послідовності ідей та логічної побудови тексту.

Навіть під час підготовки цієї публікації я підготував певні тези та ідеї, а штучний інтелект структурував їх та створив план допису.

Переклад текстів

В світі Digital та IT, щоб краще зрозуміти нову технологію або документацію, краще читати її мовою оригіналу, і це не завжди англійська. У таких випадках ChatGPT стає моїм надійним другом та перекладачем, забезпечуючи мені точні та зрозумілі переклади технічних термінів та складних концепцій. Він робить це набагато краще Google-перекладача, оскільки розуміє контекст документу.

Допомога з вивченням англійської мови

Вивчення англійської мови - ключовий аспект розвитку не тільки в ІT-сфері. Я використовую ChatGPT для вдосконалення своїх мовних навичок. Він пропонує різноманітні вправи, тексти для читання та перевіряє мої знання. Це допомагає мені покращити комунікацію, розуміти нові технічні матеріали та спілкуватися з друзями з інших країн.

Рецепти корисних страв

У нашому бурхливому світі, де час є цінним ресурсом, готування смачної та корисної їжі може стати викликом. ChatGPT став моїм особистим кулінарним радником, пропонуючи мені рецепти здорових страв, які можна легко приготувати вдома. Я завжди знаю, що можу довіритися штучному інтелекту і в цьому аспекті також.

Поради у спорті

Спорт - важлива складова мого життя, і я прагну постійно покращувати свої результати. ChatGPT став також моїм персональним тренером, який надає поради щодо тренувань та дієт. Він рекомендує оптимальні тренувальні програми, які враховують мої цілі та поточний фізичний стан, допомагаючи досягати максимальних результатів.

Допомога з вивченням програмуванню на Solidity

Останнім часом я почав цікавитися технологією блокчейн і хочу навчитися створювати смартконтракти. ChatGPT став моїм наставником у вивченні мови програмування Solidity. Він пояснює складні концепції, надає приклади та вказує на помилки, що допомагає мені покращити мої програмувальні навички.

Виконання математичних обчислень

Періодично у мене виникає необхідність виконувати певні математичні обчислення. ChatGPT став моїм швидким та точним калькулятором, що допомагає мені зробити складні розрахунки у мить. Мені більше не треба запам’ятовувати або шукати формули. Я просто пишу вихідні дані, та ставлю задачу, після чого отримую майже миттєвий результат.

По суті, ChatGPT став моїм вірним помічником, який допомагає мені підвищувати продуктивність у роботі та досягати успіху у повсякденному житті. Його багатофункціональність та точність дозволили мені вдосконалити свої знання та навички в різних сферах, пов'язаних з Digital та IT.

Навіть більше, одного разу я попросив ChatGPT накидати мені ідеї для творчої самореалізаії, і штучни інтелект порадив мені почати вести телеграм-канал на тему інформаційних техноогій, щоб ділитися своїми знаннями та досвідом з іншими, та надихати їх на досягнення нових вершин в цій захоплюючій галузі. Якщо вам цікаво, можете приєднатися за посиланням: https://t.me/a_bogdanovych

На каналі поки ще не багато підписників, але контент дуже цікавий і гарна активність та комунікація з підписниками, тож доєднуйтеся до нашої digital-спільноти