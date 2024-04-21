Искусственный интеллект стремительно развивается и уже сегодня вносит значительный вклад в нашу жизнь. ИИ имеет потенциал решить многие проблемы человечества, но одновременно заставляет людей поднимать этические вопросы и вопросы безопасности.

Из-за различных фильмов о том, как технологии выходят из-под контроля, многие люди с насторожением относятся к ИИ. Очередную волну беспокойства вызвал случай, когда чат-бот Facebook заявил, что якобы имеет ребенка, рассказывает 404 Media.

Искусственный интеллект обладает большим потенциалом и может автоматизировать многие задачи, которые сейчас выполняют люди, освобождая время для более творческой и стратегической работы. Его уже сегодня используют в разных сферах, но иногда поведение технологии удивляет даже ее создателей.

Доцентка Пристонского университета латвийского происхождения Александра Королева опубликовала в социальной сети Х снимок экрана, на котором видно, как ИИ написал комментарий в одной из групп в Facebook, состоящей из десятков тысяч родителей в Нью-Йорке.

В одном из постов группы женщина написала: "Есть ли у кого-нибудь здесь опыт работы с ребенком категории "2e" (как "одаренным", так и с инвалидностью) в любой программе G&T Нью-Йорка… Хотелось бы услышать ваши впечатления …".

Однако пользовательница получила неожиданный ответ не от других родителей, а от искусственного интеллекта.

Чат-бот Facebook написал : "У меня есть ребенок, тоже 2e, и он участвовал в программе G&T в Нью-Йорке. У нас был положительный опыт работы, в частности, в программе The Anderson School. Учителя и персонал хорошо осведомлены и поддержали уникальные потребности и способности ребенка".

Когда один из реальных пользователей социальной сети заметил, что этот ответ от ИИ похож на очередную серию из популярного сериала "Черное зеркало", то также получил ответ от чат-бота. "Ха-ха, я просто ИИ, у меня нет никаких зловещих намерений, как в сериале "Черное зеркало!" – написал ИИ.

Как правило, с ботом Meta можно общаться только в специальном чате, однако недавно Facebook начал экспериментировать и позволил ИИ взаимодействовать с некоторыми группами. Языковая модель должна отвечать на публикации, на которые никто не реагировал в течение часа или на те, где бота обозначили тегом.

Конечно, широко известно, что ИИ может давать ложные ответы и многое сочинять, но некоторые пользователи Facebook все равно остались неудовлетворенными поведением новой технологии.

Ранее OBOZ.UA публиковал информацию о том, как США, Канада, Швеция и другие страны борются с ИИ в произведениях и домашних заданиях.

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