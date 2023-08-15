У своєму телеграм-каналі Digital Bogdanovych я вже наводив основні відмінності між існуючими на цей час мовними моделями, проте зараз хотів би окреслити варіанти використання моделі штучного інтелекту Bard від компанії Google, яка нещодавно запрацювала на території України.

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Bard - мовна модель, також відома як розмовний штучний інтелект у вигляді чатботу, що володіє широкими можливостями взаємодії та інформаційної підтримки. Завдяки навчанню на величезному обсязі текстових даних, він здатний створювати текст подібний до людського, відповідно до різноманітних підказок та запитань. Ось п'ять сфер, у яких Bard може бути корисним:

Відповіді на запитання. Бард здатний надавати змістовні відповіді на запитання з широкого спектру тем. Це можуть бути досить комплексні питання, він зможе надати коротку інформацію, створити історію або навіть відповісти від імені власної "особистості".

Творчий контент. Бард вміє генерувати різноманітні творчі форми тексту, такі як вірші, програмний код, сценарії або листи. Він здатний створити наповнення, що буде відповідати вашим вимогам та бажанням.

Переклад. Бард може допомогти в перекладі тексту понад 100 мовами. Він буде корисним для перекладу статей, комунікації з іноземцями або розуміння контенту та контексту розмови на різних мовах.

Стислі резюме. Бард здатний здійснювати стислі резюме довгих текстів чи подій. Він допоможе виділити головну інформацію з великих обсягів тексту або розповіді.

Розмови. Бард вміє проводити діалоги на різні теми, обговорюючи актуальні події, особисті враження чи інтереси користувача. Він здатний створити зручну інтерактивність при спілкуванні.

Варто зазначити, що Bard все ще є в стадії розробки, і в порівнянні з тим самим ChatGPT його можливості створення саме творчого контенту можуть бути обмеженими. Однак, ця мовна модель є абсолютно безкоштовною та має потенціал зробити комунікацію та отримання інформації більш доступною.

У своєму телеграм-каналі Digital Bogdanovych я періодично проводжу експерименти із порівняння можливостей різних штучних інтелектів, тож підписуйтеся і будьте в курсі останніх тенденцій в цих сферах.