Главная Новости
2 декабря • обновлено в 22:06
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости техники и технологии

В Китае обязали сканировать лица при пользовании смартфоном

1.4т
Читать материал на украинском

В Китае всех граждан обязали сканировать лицо при подключении новых мобильных сервисов.

Нововведение заработало с 1 декабря этого года. По уверению властей Китая, данные меры нацелены на защиту законных прав и интересов населения в киберпространстве, передает ВВС.

Ранее для получения личного мобильного номера нужно было предоставить удостоверение личности с фотографией. Теперь же у китайцев будут сканировать лица для полной идентифицикации пользователя, чтобы доказать свои данные в сети.

Новости
У Зеленского заявили о запуске "паспорта в смартфоне"

При этом эти перемены пришлись по нраву не всем китайским гражданам, которые жаловались, что государство собирает все больше личной информации. По их словам, постоянно происходят утечки персональных данных. Людям звонят незнакомые люди, откуда-то узнавшие их фамилии и адреса.

Отметим, что принятые меры нацелены на борьбу властей с анонимным использованием интернета. Так, в 2017 году был принят закон, согласно которому интернет-платформы обязали проверять личность пользователей перед размещением их контента.

В Китае пользователи в основном пользуются интернетом через мобильные устройства. При этом правительство КНР масштабно использует видеонаблюдение и различные технологии распознавания людей по лицам для контроля за населением.

Китай

Китай

Как сообщал OBOZREVATEL, депутаты Государственной думы РФ поддержали проект закона, который разрешает власти взять под контроль интернет.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Автор
Тимур Григоренко
Место
Китай
Теги
Китайские смартфоны интернет
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
5
1
Смешно
2
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости технологий

Топ-публикации

Топ-блоги