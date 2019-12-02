В Китае обязали сканировать лица при пользовании смартфоном

В Китае всех граждан обязали сканировать лицо при подключении новых мобильных сервисов.

Нововведение заработало с 1 декабря этого года. По уверению властей Китая, данные меры нацелены на защиту законных прав и интересов населения в киберпространстве, передает ВВС.

Ранее для получения личного мобильного номера нужно было предоставить удостоверение личности с фотографией. Теперь же у китайцев будут сканировать лица для полной идентифицикации пользователя, чтобы доказать свои данные в сети.

При этом эти перемены пришлись по нраву не всем китайским гражданам, которые жаловались, что государство собирает все больше личной информации. По их словам, постоянно происходят утечки персональных данных. Людям звонят незнакомые люди, откуда-то узнавшие их фамилии и адреса.

Отметим, что принятые меры нацелены на борьбу властей с анонимным использованием интернета. Так, в 2017 году был принят закон, согласно которому интернет-платформы обязали проверять личность пользователей перед размещением их контента.

В Китае пользователи в основном пользуются интернетом через мобильные устройства. При этом правительство КНР масштабно использует видеонаблюдение и различные технологии распознавания людей по лицам для контроля за населением.

Китай

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