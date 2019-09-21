Громкий скандал с утечкой данных в Facebook получил новый поворот: все подробности

Социальная сеть Facebook сообщила о приостановке работы десятков тыс. приложений от более чем 400 разработчиков.

Как сказано в распространенном сообщении компании, такое решение было принято в связи с внутренним расследованием, инициированным после заявления британской аналитической компании Cambridge Analytica о передаче ей данных более 87 млн пользователей сети, передает "Коммерсант".

"Расследование коснулось миллионов приложений, десятки тысяч из которых были временно заблокированы по ряду причин на время проведения расследования",— говорится в сообщении.

newizv.ru Facebook

Как отмечается, соцсеть приступила к изучению приложений, имеющих доступ к персональным данным пользователей, в марте 2018 года. За полтора года специалисты компании проверили более 1 млн приложений, расследование все еще продолжается.

По факту проверки некоторые приложения были заблокированы, против нескольких — поданы иски (в частности, против сингапурской компании JediMobi, гонконгской LionMobi и южнокорейской Rankwave).По мнению аналитиков, приложения этих компаний заражали телефоны пользователей вредоносным ПО.

Также иски в суд поданы в отношении двух украинских разработчиков — Глеба Случевского и Андрея Горбачева. Молодые люди, по мнению специалистов Facebook, занимались кражей личных данных пользователей при помощи рекламы и онлайн-тестов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в марте 2018 стало известно, что Cambridge Analytica, специализировавшейся на политической психометрии и работавшей с предвыборным штабом Дональда Трампа, удалось собрать личные сведения десятков млн пользователей Facebook ради разработки алгоритма анализа политических предпочтений избирателей. Выведенный алгоритм компания использовала для размещения политической рекламы.

Относительно утечки персональных данных основатель сети Марк Цукерберг давал показания в Конгрессе США. В июле 2019 года на Facebook был наложен рекордный штраф в $ 5 млрд. Из-за крупнейшего в истории штрафа, наложенного за нарушение конфиденциальности данных пользователей, прибыль соцсети снизилась вдвое.

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