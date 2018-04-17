Аномалия или угроза? Ученые получили загадочный сигнал из космоса

Американские ученые зафиксировали в космосе интенсивное излучение неизвестной природы.

Это явление вызвало настоящий переполох в мире астрофизики, сообщил ресурс Phys.org.

При изучении спектра космического рентгеновского излучения ученые обнаружили эмиссионную линию на уровне энергии 3,5 килоэлектронвольта (кэВ). Это свидетельствует о существовании неизвестного источника радиации. К таким выводам пришел астрофизик из Университета Майами Нико Каппелути.

"Мы действительно не знаем, что это такое", - сказала Эсра Бюльбюль, астрофизик из Гарвардско-Смитсоновского центра астрофизики и соавтор исследования Каппелути. Она высказала предположение, что "этом может быть стерильное нейтрино, также известное как разлагающаяся темная материя". Примечательно, отметила астрофизик, что Каппелути нашел эту линию 3,5 кэВ "в нашей собственной галактике". Если расчеты ученых подтвердятся, то это может означать, что Млечный Путь окружен пузырем темной материи.

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