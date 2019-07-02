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К Земле неумолимо приближаются 4 огромных астероида: названы даты "столкновений"

2.2тЧитать материал на украинском

Специалисты назвали четыре известных астероида, которые потенциально могут столкнуться с Землей.

В частности, первый из них – астероид 1979 XB диаметром 900 метров – в настоящее время проходит через Солнечную систему со скоростью около 70 000 км/ч и каждую секунду приближается к Земле почти на 30 км. Европейское космическое агентство поставило его на второе место в "Списке рисков" среди околоземных астероидов, передает RT.

Астероид Апофис размером с четыре футбольных поля, находится на расстоянии более 200 миллионов км, но в 2029 году приблизится к Земле на 30 тыс. км.

Новости
К Земле мчится астероид размером с футбольное поле: названа дата "столкновения"

Столкновение с астероидом

Столкновение с астероидом

Иллюстрация

Астероид 2010 RF12, по прогнозам, в случае столкновения с Землей нанесет несколько меньший ущерб, чем метеорит, упавший в Челябинске в 2013 году.

Последний из них — 2000 SG344 — в настоящее время находится довольно далеко, но каждую секунду приближается к Земле на 1,3 км. Он движется вокруг Солнца почти как и Земля, что позволяет регулярно наблюдать астероид и оценивать риск, который он представляет.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Больше всего ученых тревожит астероид Апофис. Он вернется в 2029 году.

  • Еще одна версия конца света связана с так называемой Планетой 9, но ранее появилась теория, что Нибиру, могли спутать с массивным кольцом мусора из камней и льда в Солнечной системе.

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Тема
Космос
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Кстати ...а почему ВО Львов и не В Львов? Ау..знатоки русского...В ...НА..
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Один в Киев..и три во Львов...желательно
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